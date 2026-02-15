Після скандалу на Супербоулі в США провели опитування - результати Трампа не втішать

Загалом американці залишилися задоволені виступом Bad Bunny.

У Сполучених Штатах Америки провели нове опитування, яке несподівано показало перевагу співака Bad Bunny над президентом Дональдом Трампом у питанні представлення країни.

Конфлікт між артистом і політиком спалахнув після виступу Bad Bunny на Супербоулі. Тоді Трамп різко розкритикував шоу, назвавши його образою Америки. "Ніхто не розуміє, що цей хлопець говорить, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться це по всій Америці та в усьому світі. Це "шоу" - просто ляпас нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди", - сказав тоді американський президент.

За даними опитування Yahoo!/YouGov, 42% респондентів вважають, що саме Bad Bunny краще представляє США, тоді як Трампа обрали 39%. Ще 20% не змогли визначитися, передає Variety. Загалом 43% опитаних позитивно ставляться до артиста, тоді як 36% - негативно. Також 44% підтримали його вибір як хедлайнера Супербоула, а 35% - ні.

Відео дня

Близько 47% американців заявили, що дивилися перерву шоу, і серед них переважали позитивні оцінки: 30% сказали, що їм сподобався виступ, і лише 8% залишилися незадоволеними. Виконання пісень іспанською мовою не стало проблемою для більшості глядачів: 31% підтримали це рішення, тоді як 11% - розкритикували.

Особливо схвально аудиторія оцінила фінальне послання артиста - зі словами "God bless America" та згадкою країн Америки на тлі слогану про силу любові. Його підтримали 60% опитаних.

Виступ Bad Bunny у перерві Супербоулу 2026 року став одним із найобговорюваніших у сучасній історії шоу. Артист зробив акцент на своїй латиноамериканській ідентичності, виконавши сет повністю іспанською мовою, поєднавши хіти з візуально яскравою постановкою та танцювальними номерами.

Шоу зібрало понад 128 мільйонів глядачів і викликало широкий резонанс - від захоплення за культурну репрезентацію до критики з боку консервативних політиків. Разом із Bad Bunny на сцені з’явилися Карді Бі, Рікі Мартін, Леді Гага та Педро Паскаль.

Вас також можуть зацікавити новини: