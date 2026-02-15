Відомий фігурист з США публічно підтримав Україну на Олімпіаді (відео)

Спортсмен з'явився у вишиванці.

Триразовий чемпіон США з фігурного катання, бронзовий призер Чемпіонату світу з фігурного катання 2008 року Джонні Вейр під час Олімпіади висловив підтримку Україні.

На зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані колишній американський фігурист не виступає як спортсмен, а працює аналітиком і коментатором фігурного катання для трансляцій NBC Olympics. Він опублікував у своєму Instagram-блозі відео в українській вишиванці, підставивши пісню Артема Пивоварова "Ой на горі":

"От сиджу я, вишиваю, нікого не чіпаю". Я пишався тим, що носив вишиванку в Мілані".

Варто зазначити, що Джонні Вейр не вперше висловлюється на підтримку українців. У лютому 2024 року спортсмен одягнув українську форму та закликав допомагати Україні у війні з окупаційною армією Російської Федерації.

Нагадаємо, на цих Олімпійських іграх вже стався гучний та обурливий скандал з Україною. Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати, адже спортсмен хотів робити це в "шоломі пам'яті" з іменами загиблих внаслідок війни спортсменів. Більш того, Спортивний арбітражний суд відхилив його позов проти Міжнародного олімпійського комітету.

