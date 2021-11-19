Спочатку чоловік спускав всі гроші на співачку, а потім вона різко зрозуміла, що мільйонів більше немає.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про те, як одного разу її чоловік (Вадим Буряковський) втратив всі гроші й залишився на межі розорення. Артистка зізнається, що навіть у важкий момент вона не подумала про розлучення, але відносини в їхній родині все одно змінилися.

Про розорення чоловіка і те, як Полякова ставиться до чоловіків, які заробляють менше своїх дружин, співачка розповіла в новому випуску проекту "Дорослі дівчатка" з Машею Єфросиніною.

За словами Полякової, вона виходила заміж за "багатого чоловіка". Їй подобалося, що чоловік може витрачати на неї багато грошей. Співачка згадує, що тоді вона отримувала все, що хотіла: від "бантиків" у вигляді брендового одягу і сумочок до квартири. Артистка буквально купалася в діамантах і дорогих подарунках.

Чоловік Полякової був фінансистом, він проводив серйозні фінансові операції для великих компаній. Але гроші закінчилися, бізнес Буряковського вже не приносив прибутку.

І тоді в родині співачки почалися важкі часи. Полякова звикла, що у неї є прислуга і вона живе "на широку ногу". Вона знімала кліпи за гроші чоловіка і записувала пісні, але такої слави, як зараз, у неї тоді не було.

За словами Полякової, вона перетворила чоловіка з мільйонера в "хорошу людину" без грошей. У той момент вона вирішила розкручувати свою кар'єру. Співачці довелося позичати гроші, але борги вона зуміла повернути.

Кар'єра Полякової стрімко злетіла. А ось чоловік не зумів швидко відновити бізнес. Співачка забезпечувала сім'ю і нерідко дорікала чоловікові в тому, що вона заробляє більше за нього.

"Я дорікаю кожною копійкою", - зізналася Полякова.

Співачка швидко стала головною в родині, а коли її чоловік знову почав заробляти, його вже ніхто не слухав. Чоловік намагався повернути "кермо влади" але Полякова, як і її дочки, звикли до того, що головною є саме вона.

На щастя, подружжя вміє виходити з конфліктних ситуацій. Навіть коли вони сваряться і починають обговорювати можливе розлучення, до розриву відносин не доходить.

Хто така Оля Полякова

Оля Полякова - українська співачка, яка відразу полюбилася глядачам завдяки своєму таланту і яскравому образу. Головною "родзинкою" її образу є кокошник. У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!".

Оля Полякова одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. У них є дві дочки - Маша і Аліса.

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Автор: Поліна Кузенко