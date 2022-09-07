Рішення про розлучення зіркова пара ухвалювала майже півроку.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що цей рік мав стати для неї роком трансформації. Проте вона не думала, що ця трансформація буде саме такою.

Новина про розрив улюбленої пари українського шоу-бізнесу - Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса - шокувала фанатів, адже за 1,5 місяці до цього пара відпочивала разом у Мексиці і мала абсолютно щасливий вигляд.

"Цей рік повинен був стати для мене роком сміливості. В мене починалося нове творче життя, перший сольний альбом. Я вже знала, що ми розлучаємося з чоловіком і це був для мене зовсім новий етап. В Мексику ми вже їхали з розумінням, що це останній шанс зберегти стосунки. Це була дуже крута відпустка, я залишилася в захваті від неї, але це була подорож двох друзів, а не чоловіка і дружини", - сказала Надя в програмі ЖВЛ.

Вона додала, що коли вони повернулися додому, то сказали одне одному, що напевно треба розходитися, як чоловік і дружина, адже вони стали жити, як друзі.

"Це рішення далося дуже складно, ми приймали рішення щодо розлучення десь півроку, спілкувалися про це постійно. Ми з Вовою дуже поважаємо одне одного та любимо, але як друзі. Ми дуже давно це зрозуміли, але все одно хотіли спробувати зберегти родину", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше поділилася подробицями роману з Кацуріним.

Вас також можуть зацікавити новини: