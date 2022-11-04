Нещодавно телеведучий Андрій Бєдняков вдруге став батьком. У нього народився син.

Нещодавно зірка шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков вдруге став батьком. Його дружина Анастасія коротка народила хлопчика. Зараз жінка розсекретила ім'я другої дитини.

У себе на сторінці вона опублікувала зворушливий знімок, на якому їхня з Андрієм семирічна дочка Ксенія тримає свого молодшого братика. Під фото Настя коротко написала: "Ксенія і Остап!" Андрій Бєдняков відреагував у коментарях: "Коротка, це точно наші? Двоє???".

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Реакція соцмереж

Остап Андрійович! Красиво!

Ваша сім'я - зразок для мене

Яке гарне ім'я!

Прекрасне ім'я, чудова сім'я

Зазначимо, що Андрій Бєдняков пропустив пологи своєї дружини. Як він пожартував у своєму блозі, в їхній родині це вже стало традицією:

"Така у мене традиція - пропускати появу дітей. Вибачте,що я далеко. Але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, Настя. Найкраща мама".

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Андрія Бєднякова показала новонародженого сина.

Також УНІАН писав, що Андрій Бєдняков проїхав через "пекло" на передовій у Донецькій області.

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