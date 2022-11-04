Нещодавно зірка шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков вдруге став батьком. Його дружина Анастасія коротка народила хлопчика. Зараз жінка розсекретила ім'я другої дитини.
У себе на сторінці вона опублікувала зворушливий знімок, на якому їхня з Андрієм семирічна дочка Ксенія тримає свого молодшого братика. Під фото Настя коротко написала: "Ксенія і Остап!" Андрій Бєдняков відреагував у коментарях: "Коротка, це точно наші? Двоє???".
Реакція соцмереж
- Остап Андрійович! Красиво!
- Ваша сім'я - зразок для мене
- Яке гарне ім'я!
- Прекрасне ім'я, чудова сім'я
Зазначимо, що Андрій Бєдняков пропустив пологи своєї дружини. Як він пожартував у своєму блозі, в їхній родині це вже стало традицією:
"Така у мене традиція - пропускати появу дітей. Вибачте,що я далеко. Але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, Настя. Найкраща мама".
Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Андрія Бєднякова показала новонародженого сина.
Також УНІАН писав, що Андрій Бєдняков проїхав через "пекло" на передовій у Донецькій області.