Ведучий та його дружина хочуть подарувати хлопчику любов та батьківську турботу.

Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка Інна розповіла про усиновлення дитини. Вже скоро зіркова пара зможе забрати хлопчика додому. А нині дружина Мірошниченка вирішила розповісти, чи боялася вона, що не полюбить свого прийомного сина.

Таке питання жінка отримала від фанів. Мірошниченко не стала злитися, замість цього вона подякувала шанувальникам, які наважилися про це питати, адже багатьом здається, що говорити про таке "незручно" та "нетактовно".

"Коли в тобі є справжня любов, коли ти нею наповнений, коли людина/дитина поруч - це не спосіб лікувати власні травми, то ця любов просто є... Вона не ділить на своїх/чужих, здорових/хворих. Вона любить все та усіх безумовно. Бо ви і є любов", - написала дружина ведучого.

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За словами жінки, любов - це синергія взаємодії двох людей, а тому кожна любов унікальна. Дружина Мірошниченко зазначила, що її філософська відповідь на "незручне" питання може бути не настільки вичерпною, як комусь хотілося, втім її бачення любові таке.

Окрім цього, дружина Мірошниченка розповіла, як зрозуміла, що саме цей хлопчик з дитбудинку її син. Вона пояснила, що не обирала дитину. Ведучий та його дружина просто вирішили, що хочуть подарувати любов та взяти у родину малюка, який потребує батьків.

"Я відчувала, що моє серце приведе мене туди, куди треба, найкоротшим шляхом. Знала, шо наша дитина чекає і покаже шлях", - розповіла дружина Мірошниченка.

Тимур та Інна Мірошниченки беруть хлопчика з дитбудинку - що відомо

Нагадаємо, нещодавно ведучий та його дружина повідомили, що планують усиновити дитину. Згодом вони знайшли хлопчика у Житомирському дитбудинку. Мірошниченки почали їздити до нього майже кожного дня. Дружина ведучого розповідала, що хлопчик настільки маленький, що на нього важко знайти одяг та взуття.

Наприкінці червня відбувся суд, нині родина чекає, поки спливе 30 днів. Саме стільки за законом має пройти, аби батьки могли забрати дитину додому. Нещодавно Мірошниченко зізнався, чому він так швидко знайшов дитину на всиновлення. Він пояснив, що його дружина наполегливо шукала малюка та не стала чекати, поки за неї це зроблять інші. Окрім цього, ведучий озвучив страшний діагноз названого сина. Хлопчик може ніколи не заговорити.

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