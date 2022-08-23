Це сталося, коли Христині Горняк було 17 років.

Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла трагічну історію з її життя. Так, в 17 років вона потрапила в ДТП, після якого кілька місяців не могла встати з ліжка. Про це Христина написала в Instagram-stories.

"У 17 років я потрапила в аварію і зламала спину. Я лежала майже два місяці прикутою до ліжка... Музика і друзі - єдине, що мені піднімало настрій і рятувало... Тому для мене – це настрій на життя... Що б в душі не творилося, включаю музику і або танцюю, або плачу", - згадала нотаріус.

Нагадаємо, Володимир Остапчук нарешті зміг побачитися з дітьми від першого шлюбу. Так, днем раніше він опублікував знімок з сином Еваном і донькою Емілією. Разом з мамою Оленою Войченко вони поїхали в США після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну. Войченко скористалася цим, і, як стверджує Остапчук, заборонила дітям виходити на контакт з батьком. Зараз, мабуть, крига скресла.

Також УНІАН писав, що Остапчук показав, який мав вигляд будинок культури в Ірпені до приходу окупантів і який вигляд будівля має зараз.

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