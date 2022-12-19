Джеффрі Кенні заявив, що вже вивчає українську мову.

Після грандіозної перемоги групи TVORCHI з Тернополя на Нацвідборі на Євробачення-2023 соліста Джеффрі Кенні звинуватили в незнанні української мови.

Користувачі мережі вважають, що представляти Україну на такому масштабному пісенному конкурсі не може людина, яка не знає української мови і розмовляє тільки англійською.

В інтерв'ю ТСН Джеффрі сказав, що українською мовою добре розмовляє саунд-продюсер гурту Андрій Гуцуляк, тому жодних проблем з комунікацією в Ліверпулі не буде.

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"Ми їдемо в Ліверпуль. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Тому я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони (хейтери, - УНІАН) хочуть поговорити про це, тоді нехай", – сказав Джеффрі.

Він додав, що пішов на курси з вивчення української мови. За його словами, він у процесі, тому все буде добре.

До слова, раніше в інтерв'ю УНІАН Джеффрі Кенні розповів, що спілкується в побуті українською мовою. Його бентежить те, що він може допускати помилки, проте все ж намагається зробити свою промову краще.

"Хочу говорити українською так впевнено, як говорю англійською. Постійно думаю про те, що роблю помилки, і мені це трохи заважає. Але коли з друзями в компанії вип'ю текіли, то мова ллється, як рідна", - сказав Джеффрі.

Нагадаємо, згідно з голосами журі та глядачів, перше місце на Нацвідборі посіла група TVORCHI. Журі присвоїли їм 9 балів з 10 можливих, глядачі віддали 10 балів з 10.

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