Легендарний рокер емоційно сприйняв новину

Американський рокер, лідер гурту Bon Jovi 63-річний Джон Бон Джові зізнався, як сприйняв новину про те, що його син Джейк та акторка Міллі Боббі Браун вперше стали батьками, всиновивши дитину.

У подкасті Bunnie Xo Джон розповів, що був дуже зворушений цією подією та прийняв дівчинку, як рідну онучку. Він з гумором зазначив, що вже проявив себе, як надокучливий дідусь, адже постійно вимагає все нових фото немовля від молодих батьків.

"Вони вдочерили дівчинку, і ми, звісно, ​​познайомилися з крихіткою. Вона одразу ж стала моєю онукою. Це так чудово, я хочу бачити фотографії (дитини - УНІАН) щодня. Я вже й так надто надокучливий. Це круто", - поділився музикант.

21-річна Міллі Боббі Браун та 23-річний Джейк Бон Джові відзначили свою першу річницю весілля. За словами фронтмена гурту Bon Jovi, попри юний вік він з теплом прийняв Міллі у свою родину та благословив дітей на шлюб.

"Вони одружилися дуже молодими, але ми благословили це, бо ми це розуміли. Вони трохи зріліші, ніж на свій вік. Вона (Міллі Боббі Браун - УНІАН) мила і працьовита. Я постійно кажу їй, як сильно нею захоплююся, бо її трудова етика неймовірна", - зізнався Джон Бон Джові.

