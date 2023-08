Декілька тижнів тому музикант негативно висловився про прем'єр-міністра Італії прямо зі сцени.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні подала в суд на лідера рок-групи Placebo Брайана Молко. У липні музикант назвав її "фашисткою" прямо зі сцени.

Так, під час концерту на фестивалі Sonic Park Молко заявив, що вважає Мелоні "шматком лайна, фашисткою і расисткою". Все це він вимовив італійською мовою, а потім показав непристойний жест рукою. За даними The Times, слова музиканта почули близько 5 тисяч осіб.

"50-річний Молко вже перебуває під слідством магістратів Турина за образу італійських установ. У разі засудження йому загрожує штраф у розмірі до 5000 євро (понад 200 тисяч гривень - УНІАН). Молко, фронтмен альтернативної групи, яка продала 14 мільйонів платівок, відомий своїм захистом прав ЛГБТ, які, як вважається, піддаються нападкам з боку "правого" італійського уряду", - зазначає видання.

Також повідомляється, що це вже не перший позов Мелоні. Прем'єр-міністр Італії судилася з 81-річним істориком Лучано Канфора, який звинувачував її у "правих" поглядах і називав її "неонацисткою в душі". Тоді Мелоні заявляла, що не буде відкликати позов проти історика, тому що він несе "вульгарну пропаганду".

Крім цього, раніше Мелоні подавала позов проти Роберто Савіано, який писав антимафіозні статті і жив під захистом поліції. Журналіст жорстко критикував її імміграційну політику.

Нині ж Мелоні планує судитися з лідером Placebo. За даними la Repubblica, адвокати прем'єр-міністра подали позов, звинувачуючи музиканта в наклепі.

Що відомо про лідера Placebo

Брайан Молко - вокаліст, гітарист і один із засновників британської рок-групи Placebo. Він народився 10 грудня 1972 року в Брюсселі, Бельгія, і має британсько-шведське походження.

Група Placebo була сформована в Лондоні в 1994 році. Засновниками були Брайан Молко та Стефан Ольсдал. До оригінального складу також приєднався барабанщик Роберт Шульцберг. Їх музичний стиль відноситься до альтернативного і інді-року, з домішкою гранжу і готичних елементів.

Placebo стали відомими завдяки своїм хітам, таким як "Nancy Boy", "Every You Every Me", "Pure Morning", "The Bitter End" та іншим. Вони отримали визнання за ексцентричний образ Брайана Молко, його впізнаваний вокал, а також за емоційно заряджені тексти пісень.

Група Placebo має велику фан-базу і мала значний вплив на музичну індустрію, особливо в альтернативному році та гранжі. Вони випустили кілька успішних альбомів, таких як "Without You I'm Nothing", "Black Market Music", "Sleeping with Ghosts" та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: