Бролін повністю оголився / instagram.com/joshbrolin
Відомий актор Джош Бролін опублікував в Instagram пікантний знімок.
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На фото він позує, сидячи на стільці. При цьому він був повністю оголеним. Актор тримав в руках червону чашку і підносив її до рота. А ось його ноги лежали на столі. Варто відзначити, що у Броліна накачані ноги, які він продемонстрував на фотографії.
"Зрештою, про життя будуть судити по тому, як часто ви оголювалися. Ніхто не сказав, що мається на увазі метафорично", - підписав фото актор.
Бролін повністю оголився / instagram.com/joshbrolin
Чим відомий Джош Бролін:
- Джош - це американський актор, який номінований на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль Дена Уайта у фільмі "Харві Мілк"
- Бролін найбільш знаменитий своєю дружбою і спільними роботами з кінорежисерами братами Коен
- У 2004 році був арештований за домашнє насильство, але потім інцидент визнали непорозумінням
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