Джош Бролін викликав фурор таким знімком.

Відомий актор Джош Бролін опублікував в Instagram пікантний знімок.

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На фото він позує, сидячи на стільці. При цьому він був повністю оголеним. Актор тримав в руках червону чашку і підносив її до рота. А ось його ноги лежали на столі. Варто відзначити, що у Броліна накачані ноги, які він продемонстрував на фотографії.

"Зрештою, про життя будуть судити по тому, як часто ви оголювалися. Ніхто не сказав, що мається на увазі метафорично", - підписав фото актор.

Чим відомий Джош Бролін:

Джош - це американський актор, який номінований на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль Дена Уайта у фільмі "Харві Мілк"

Бролін найбільш знаменитий своєю дружбою і спільними роботами з кінорежисерами братами Коен

У 2004 році був арештований за домашнє насильство, але потім інцидент визнали непорозумінням

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Автор: Діана Могилєвич