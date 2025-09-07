Шоу адаптує історію перезавантаження від Корі Барлога.

Amazon планує почати зйомки телевізійного серіалу за God of War в березні 2026 року. Про це повідомляє Nexuspointnews.

Серіал розповість про Кратоса і його відчуженого сина Атрея під час небезпечної подорожі, щоб виконати останні бажання дружини Кратоса і розвіяти її прах з найвищої вершини. Зйомки пройдуть у Ванкувері, Канада, а кастинг на головні ролі вже триває.

Проєкт був анонсований ще в грудні 2022 року. Шоураннер серіалу Рональд Д. Мур зазначив, що адаптація багато в чому слідуватиме сюжету гри 2018 року від Sony Santa Monica, однак не стане переказом: "Цей світ і всесвіт справді багаті та цікаві, і адаптувати їх було дуже захопливо".

Відео дня

Мур обіцяє, що серіал збереже атмосферу оригінальних ігор, але разом із цим і покаже оригінальні ідеї:

"Це адаптація, тобто інтерпретація, коли переходиш у формат живої дії. Ми хочемо зберегти історію, персонажів і дух гри, але при цьому залишаємо простір для власної гри та натхнення".

Раніше ми розповідали, що з'явилися перші подробиці про серіал за God of War від Amazon. У першому сезоні буде 10 епізодів, а в основу сюжету ляже скандинавська ера і пригоди Кратоса з Атреєм.

Вас також можуть зацікавити новини: