Малюк уважно слідкував за шоу.

Маленький онук репера Емінема вперше в житті побував на концерті зіркового дідуся. З'явилися кадри зворушливого моменту.

27 листопада у Детройті відбувся футбольний матч "Детройт Лайонс" та "Грін-Бей Пекерс", але найбільше увагу привернув виступ у перерві між таймами. На стадіон вийшов легенда репу - Емінем.

Підтримати батька прийшла і його 29-річна донька - Гейлі Джейд Скотт. Однак, блогерка була не сама. Дівчина привела на стадіон 8-місячного сина Елліота, аби той зацінив шоу свого відомого дідуся.

Відео дня

У своєму блозі в Instagram Гейлі виклала миле відео з малюком. Вона тримає хлопчика на руках, поки той уважно слідкує за тим, що відбувається на сцені. Утім, мама все ж таки подбала про безпеку маленької дитини, надягнувши йому на голову захисні навушники.

"Щасливого Дня подяки", - написала блогерка.

Ці кадри швидко розлетілися мережею - користувачі не стримали свого захоплення сімейкою в коментарях:

"Наймиліший уболівальник у світі - це Елліот, який підтримує свого дідуся".

"Як мило він дивиться на дідуся!"

"Дивитися, як твій дідусь читає реп, і не відчувати при цьому сорому, бо він легенда, - це найвищий рівень крутості!"

Нагадаємо, що Емінем вперше став дідусем 14 березня цього року. Донька репера поділилася радісною новиною у своєму блозі, показавши перше фото малюка.

Вас також можуть зацікавити новини: