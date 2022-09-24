Співак вважає, що РФ лякає світ "ядеркою", проте це можуть бути лише пусті погрози.

Соліст ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта розповів про своє ставлення до росіян. Він вважає їх "сміттям, яке потрібно знищувати".

Про це співак розповів у новому випуску проекту "Аргумент".

"Мені здається, може мені хочеться в це вірити, що вони тому і кричать зараз лякають увесь світ ядерною кнопкою, тому що в них нічого не працює. Може я хочу в це вірити... Але, можливо, "чуйка" не підводить", - вважає Фагот.

Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не здогадувався, що в ньому може бути стільки ненависті. Проте коли рашисти вбивають українців та скоюють воєнні злочини, інакше до них ставитися важко. Однак він вважає, що ненависті не має повністю поглинати людей. Українцям варто відноситися до росіян трохи інакше:

"Я думав до того моменту, що в мене немає стільки ненависті, що я людина-любов... Ти розумієш, що не можна пробачати. Але віддаватись ненависті повністю, це теж руйнує тебе в першу чергу. До того всього біосміття, саме як до сміття і треба ставитися. Ти коли хату прибираєш, ти ж не відчуваєш ненависті до того сміття, яке накопичилося. І тут так сталося. Раптом прорвало дамбу ненависті... Це дуже важко, дуже великі втрати. І ненависть починає тебе захоплювати", - наголосив співак.

Михайлюта вважає росіян "сміттям", яке просто потрібно знищити.

"Треба їх знищувати, але з відчуттям відстороненості, адже вони (росіяни - УНІАН) мають просто зникнути з цього світу, з України в першу чергу і взагалі. Це сміття, це світове сміття. Потрібно якомога більше вкласти енергії, аби прибрати це сміття взагалі зі світу", - додав Фагот.

Нагадаємо, раніше співак розповів, що у нього виникають конфлікти з братом з Харкова на грунті ставлення до "русского мира".

Вас також можуть зацікавити новини: