KRUTЬ розповіла, чому Україна може другий раз поспіль перемогти у конкурсі.

Українська співачка KRUTЬ розповіла, чи може Україна знову перемогти на Євробаченні та чому ця перемога наразі для нас дуже важлива.

За її словами, за кордоном зараз перебуває велика кількість українців, тому у нас є всі шанси перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році.

"Ви прекрасно знаєте, що зараз за кордоном дуже багато українців, і саме представник від України може здобути перемогу", - сказала Марина Круть в інтер'ю УНІАН.

Відео дня

Вона додала, що Євробачення - це такий конкурс, в якому несеться бекграунд політики:

"Наприклад, у європейських країнах артист - це синонім громадянської позиції. Тож ті меседжі, які він несе, яку музику співає, думаю, мають транслювати актуальні події, які відбуваються в його країні. Гадаю, що те, що торік транслював гурт Kalush Orchestra, було дуже актуальним. Тому вважаю, що ми маємо ще більше перемагати", - додала співачка.

Організатори Євробачення-2023 змінили правила

Нещодавно стало відомо, що тепер увесь світ може доєднатися до голосування на Євробаченні-2023. Проголосувати за свого фаворита можуть й росіяни, адже поки на них діє лише одна заборона - виступ на самому конкурсі.

"Мене це абсолютно не обходить. Найголовніше, аби на цьому конкурсі не звучала к***пська мова", - прокоментувала ситуацію Круть.

Вас також можуть зацікавити новини: