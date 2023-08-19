Артист відреагував на закиди хейтерів про те, що він нібито "скопійував" сценарій російського серіалу.

Український шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов прокоментував звинувачення у тому, що він нібито "вкрав" сценарій для серіалу "Інгулець" у росіян. В інтерв'ю для Аліни Доротюк він зазначив, що такі закиди його відверто здивували.

"Я, на відміну від тих людей, які написали, що це калька російського серіалу, не дивлюся російські серіали. У нас це історія, коли на початку війни два айтішники у Харкові йдуть до військкомату, але їм відмовляють, бо немає бойового досвіду. Тоді хлопці вирішують продовжувати робити свій стартап, переїхати на захід України аби його завершити, працювати і донатити гроші на ЗСУ. Дорогою у них закінчується заряд на автомобілі, вони зупиняються в неіснуючому містечку Інгулець. А в кінці наші герої стають реальними героями, тому що ловлять "ДРГшників". Я впевнений, за такою ж аналогією можна навести у приклад сотні серіалів", - пояснив Горбунов.

Також артист відповів, чи планував він показати у своєму серіалі прототип скандального Поворознюка. За словами Горбунова, у сюжеті мав з'явитися персонаж, якого б висміяли, а не хвалили.

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"В цьому населеному пункті є місцевий царьок, яких дуже багато, а-ля Поворознюк. Не він, а такий як він. Наша ціль – висміяти таких царьків, які себе почувають королями, навіть вище за владу. Вони є в будь-якому районному центрі. Для того, щоб було зрозуміліше, хто він, ми придумали, що це такий, як Поворознюк. Щоб показати всю його надмінність, нікчемність. Поворознюк - це ім’я номінальне. Для того, щоб людям, які приймають наші заявки, було зрозуміло, про кого може йти мова", - зазначив ведучий.

Артист відреагував і на хейт через нібито недоречність зйомок в умовах повномасштабної війни. Він пояснив, що на створення серіалу потрібно приблизно 60 днів. Для цього процесу потрібно задіяти приблизно 200 людей.

"Це ті люди, які отримають зарплатню, сплатять податки і мають з чого донатити. Це найважливіше. Тому що всі ті фінансові подушки, які люди зберігали на "чорний день", закінчилися. У людей немає вже з чого донатити. Тому, запустити кіноіндустрію було надзвичайно важливо", - вважає ведучий.

Нагадаємо, раніше Горбунов поставив крапку у скандалі навколо 33 мільйонів гривень, які він міг отримати на зйомки серіалу "Інгулець".

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