Артист, який мріє про смерть, потребує серйозної допомоги.

47-річний російський співак Андрій Губін, який раніше зізнався, що він мріє померти і "живцем гниє", одержимий потойбічними силами. Принаймні, так вважає екстрасенс з РФ, яка зробила на артиста "розклад".

Про це повідомляє російське видання eg.ru.

Так, зовсім недавно у Губіна брали інтерв'ю. Журналісти скаржилися, що співак поводився неадекватно, а психіатри й зовсім вирішили, що він терміново потребує ізоляції від суспільства і лікування. Однак ясновидиця Мирослава Коллавіні стверджує, що насправді артист "одержимий бісом",

"Можливо, хтось мій розклад вважатиме маячнею, але я переконана у своїй версії. Андрієм Губіним управляє повноцінний сильний біс, який колись оселився в його свідомості, дусі, і перетворився на монстра. Словом, Андрій одержимий бісом. Причому цей біс настільки сильний, що він не дозволяє медикам близько підступитися до Андрія Губіна", - стверджує медіум.

Читайте також"Не знаю, що таке жити без болю": Регіна Тодоренко розповіла про свою хворобуЗа словами екстрасенса, артист усвідомлює "одержимість", але ніяк не може це виправити. Співак нібито розуміє, що всі вчинки за нього здійснює потойбічна сила. "Біс" нібито підселився до Губіна на піку його слави, а після цього він почав втрачати свою популярність.

Медіум впевнена, що артист звертався до ворожок і марно намагався "вдаритися" в буддизм. Губіна можуть "вилікувати" тільки паломництво і життя в монастирі, вважає екстрасенс.

Андрій Губін: що про нього відомо

Андрій Губін (справжнє ім'я - Андрій Клементьєв) - російський співак, композитор і музичний продюсер. Він народився 30 квітня 1974 року в місті Уфа. У 1981 році переїхав до Москви.

Перші вірші почав писати в 12 років, першу пісню "Хлопчик-бродяга" він написав у 7 класі. У 1989 році випустив музичний диск "Я – бомж" з піснями під гітару.

У 1995 році продано понад 500 тисяч оригінальних копій свого дебютного альбому "Хлопчик-бродяга". У 2010-х пішов зі сцени.

У вересні 2021 року Губін розповів про свою важку хворобу і зізнався, що хотів би швидше померти.

"Я хворію дуже сильно, У мене зуби вивалюються, нижні вже ось-ось... я поступово вмираю, вже однією ногою в могилі. Проте я ніби вже вмираю - то спокійно. Тобто мені нестрашно. Я тільки хочу померти швидше. Знаєте, що мені не подобається? Не те, що у мене щастя не було. А те, що його вже не буде, ось це погано", - зізнавався співак.

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Автор: Віолетта Орлова