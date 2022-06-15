Хореограф захопилася вчинком Віри Брежнєвої.

Український хореограф і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вважає Віру Брежнєву неймовірно сміливою співачкою. Захоплює її те, що екс-віагрянка відмовилася від блискучої кар'єри в РФ, озвучивши свою антивоєнну позицію і почавши волонтерити. Свою думку Ілона висловила в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

Гвоздьова зазначила, що стежить за Вірою Брежнєвою в соціальних мережах.

"Я вважаю, що це дуже велика сміливість - забити на свою кар'єру в Росії, тим більше я думаю, у них там були зовсім інші гонорари і взагалі статус, і слава, і подібне. Вважаю це великою сміливістю тих артистів, які проявили свою громадянську позицію, чітко сказавши, не побоявшись ось цих всіх наслідків. Це сміливо. За це можна поважати", - сказала Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова назвала Баскова "під*расом". Хореограф гнівно висловилася на адресу російського артиста через його позицію.

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