Співак пишається старшим сином, який до цього був проти зброї та ніколи не хотів воювати.

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів, що його старший син Іван пішов захищати Україну у перший день повномасштабної війни. Артист пригадав свою розмову зі спадкоємцем.

"Старший син мій на півночі. Він у Збройних Силах, з першого дня (повномасштабної війни РФ проти України - УНІАН). Я йому не можу заборонити, він вже дорослий. я йому пояснив: "Я не маю права тобі забороняти, хоча ти мій син, моя дитина, але якщо ти вирішив - підеш" - розповів Харчишин в інтерв'ю на YouTube-каналі "Кар'єрист".

Артист казав, що сину потрібно думати не тільки про себе, а й про безпеку своїх братів. Втім, старший спадкоємець був налаштований рішуче. У перший день повномасштабного вторгнення він пішов до військкомату на Житомирщині.

"Вийшов, пішов та записався. Ввечері у нього вже був автомат... Я ще здуру дістав батькову рушницю, почав розбирати, хаотично показувати, як вона збирається-розбирається. Бо він взагалі проти зброї, він агностик-пацифіст, він філософський факультет закінчив", - пояснив співак.

Харчишин зізнався, що відпускав сина на війну з важкими думками. Він не розумів, як Іван може стати воїном. Навіть у дитинстві хлопець не грався у "стрілялки", пояснив музикант.

"Я просто думаю: "Який ти воїн, куди ти йдеш, для чого?". Тим більше він був проти взагалі війни...Ми бачимось, то це вже виходить до мене чоловік, реально чоловік. А я цивільний", - додав Харчишин.

Нагадаємо, раніше музикант видав сумний прогноз щодо війни. Харчишин вважає, що вона може тривати довго.

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