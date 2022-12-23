Дівчина є фавориткою на проекті. Але навіть без шоу у неї досить багато шанувальників, адже Віка - актриса.

Актриса Вікторія Варлей, яка бере участь в 12-му сезоні шоу "Холостяк", розповіла про свої доходи. У Instagram-блозі шанувальники запитали про те, де знаменитість бере кошти на досить розкішне життя в Майамі.

Ось що відповіла Варлей:

"Я ніколи не скажу про свої доходи, але один з них - це прибуток від медичної компанії, частину якої я свого часу купила. Сиджу у себе на шиї. Поки думаю, чим можу тут займатися. Майамі - місце відпочинку, тут важко зібратися і працювати".

Відзначимо, багато шанувальників в соціальних мережах припускають, що саме Вікторія Варлей може стати переможницею шоу "Холостяк", оскільки головний герой Алекс Топольський також живе в Майамі.

Крім грошей підписники Віки також запитували і про те, чи відчуває вона себе щасливою. Дівчина впевнено відповіла, що відчуває.

"Я щаслива людина, мені пощастило проживати саме своє життя. Але абсолютно щасливою я буду, коли топ п'ять бажань 2023 року здійсняться. Я хочу побачити рідних і друзів. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я хочу, щоб всі винні в цій війні були покарані. Я хочу, щоб Україні допомогли якомога швидше відновити все те, що було зруйновано. Я хочу повернутися додому", - додала учасниця шоу "Холостяк".

Вікторія Варлей в шоу "Холостяк"

Дівчина трохи старша за інших учасниць. У той час як їхній середній вік 22-28 років, Віці - 37. Але її така різниця абсолютно не лякає. Варлей поводиться впевнено, намагаючись різними способами отримати увагу Алекса Топольського.

Нагадаємо, раніше учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Вікторія Варлей обрушилася з критикою на шоу і його творців.

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