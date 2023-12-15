Російські прикордонники близько години допитували Аллу Пугачову під час її короткочасного повернення в РФ на початку листопада.
Телеграм-канал Mash опублікував кадри з цього допиту. Під час проходу митниці у Псковській області Аллу Борисівну попросили пройти в спеціальне приміщення для бесіди в закритому форматі.
"Примадонна була ввічлива, але дуже хвилювалася, що її не пропустять на батьківщину. Щоб заспокоїтись, постійно говорила. Розповіла, що життя за кордоном важке і в ментальному, і в матеріальному сенсах. А також як поживають її діти і чоловік", - пише канал.
Потім Пугачова нібито дістала з сумки кілька своїх портретів, розписалася і віддала прикордонникам на згадку. Наступного дня прибула у свій замок у селі Грязь, щоб вирішити питання з нерухомістю та записати три треки про любов до чоловіка, до сім'ї та загалом. 5 листопада Пугачова виїхала.
Пугачова виїхала з РФ - причина
Нагадаємо, раніше давня подруга і кравчиня Пугачової Любов Аксьонова заявила, що співачка виїхала з Росії заради турботи про дітей.
Багато хто вважає, що артистка покинула РФ через чоловіка, шоумена Максима Галкіна, якого визнали іноагентом, але це не так, за словами Аксьонової.