Анна Краснова проїхалася по режимному об'єкту.

Відома блогерка з Києва Анна Краснова опублікувала в інста-сторіз відео, на якому зображено, як вона катається по Південному мосту зі своїм хлопцем Олександром Шекерлі.

Дівчина похвалилася, що у її коханого є перепустка на Південний міст, незважаючи на те, що він закритий для проїзду приватного транспорту з літа минулого року.

Крім того, в цей же час Краснова слухала російські пісні співачки Анни Асті, яка нещодавно отримала паспорт громадянина РФ. До того ж дівчина неодноразово говорила, що їй подобається диктатор Володимир Путін. Про повномасштабне вторгнення вона мовчить.

Також варто відзначити, що супутником блогерки є шкуродер Олександр Шекерлі. У 2017 році він публікував відео, як знущається над тваринами. Він прив'язував мишенят до гранати і кидав кошеня через дах будинку.

Відомо, що Олександр є сином Миколи Шекерлі, якого засудили до 10,5 років позбавлення волі за педофілію, проте відпустили його в 2016 році за "законом Савченко".

Нагадаємо, дружина Павліка оскандалилася, потрапивши на режимний об'єкт. Музикант прокатав свою дружину по Південному мосту в Києві. За це його покарали.

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