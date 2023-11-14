У її свідоцтві про народження було вказано неправильне ім'я.

Українська актриса Віталіна Біблів, відома завдяки ролям у серіалах "Будиночок на щастя", "Жіночий лікар" та інших, зізналася, що офіційно змінила ім'я та прізвище.

В інтерв'ю "Обозревателю" вона розповіла, що через русифікацію її спочатку записали як Віту Бібліву. Однак в 16 років, коли прийшов час отримувати паспорт, вона змінила ім'я та прізвище. Відтоді її звуть так, як її назвали батьки при народженні, - Віталіна Біблів.

"Що тут скажеш, Радянський Союз: жіночі прізвища повинні закінчуватися на "а". Правда, смішно? І мені - ні. Я всю ту дурість виправила, і з 16 років – Віталіна Біблів", – говорить актриса.

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Вона додала, що родичі колективно вирішували, як її назвати. У кашкет батька накидали листочки з іменами. Як розповіла Віталіна, її могли звати Ларисою, Ніною... Але в підсумку її назвали Віталіною, завдяки братові, який написав це ім'я на листочку і його витягли.

"А коли тато пішов мене записувати, сказали, що такого імені немає. Мовляв, буде Віта. І так мене довго називали. Навіть зараз, коли приїжджаю до батьків у Васильків, сусідка називає Вітою. У класі - Вікою, Вітою", - додала Біблів.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів шокувала історією про родичів, які підтримують Росію.

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