Його обраницею стала дівчина з Калуша.

Український актор і ведучий Олександр Попов одружився. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів, що познайомився зі своєю обраницею ще до початку війни.

Він працював ведучим на телеканалі 1+1, а його кохана була стилістом. Попов розповів, що спочатку дівчина на ім'я Галина його недолюблювала, тому що він чоловік з характером, проте пізніше вони зрозуміли, що між ними більше, ніж дружба.

Олександр розповів, що офіційно вони не розписувалися. Пара планувала зіграти весілля влітку 2022 року, але почалася війна, тому вони вирішили відкласти святкування на потім.

Однак вони повінчалися. За словами Попова, церемонія вінчання проходила в недобудованій церкві.

"Мені здається, це важливіше. Ми повінчалися просто удвох, нікого не було. Було прикольно те, що у нас весілля було в церкві, вона ще не добудована від слова зовсім. Плитка була затягнута поліетиленом, там будівельні ліси стоять, одна ікона. І ми були першими, хто повінчався там", - поділився Олександр Попов.

Він додав, що освідчився своїй коханій в Римі, в день її народження. Попов каже, що це було дуже романтично.

До слова, Попову приписували роман зі співачкою Тіною Кароль. Чутки про їхні стосунки почали поширюватися після "Танців з зірками", коли Попов намагався загравати з артисткою.

Нагадаємо, раніше блогер Машуковський зіграв весілля зі своїм бойфрендом.

Вас також можуть зацікавити новини: