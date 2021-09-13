Для подруг Осадча влаштувала фуршет на розкішній білосніжній яхті, а потім пікнік на острові.

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча з нагоди свого 38-річчя влаштувала гучну дівич-вечірку, на яку запросила лише подруг. Серед зіркових гостей були Маша Єфросиніна, Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Соня Плакидюк, Анна Андрійчук та інші.

Осадча та її гості активно ділилися фото та відео зі свого відпочинку в Instagram.

Хоч у ведучої теплі стосунки з багатьма представницями українського шоу-бізу, на її святкування потрапили лише обрані.

Для подруг Катя Осадча влаштувала фуршет на розкішній білосніжній яхті, на якій вони розсікали Дніпром.

Після водної екскурсії столицею дівчата причалили на острів, де на них чекав пікнік. Вишуканий стіл накрили просто на піску, а замість стільців для гостей облаштували місця з подушками.

Катя Осадча та її зіркові гості дотримались білого дрес-коду. Ведуча постала перед подругами в білому костюмі – широких штанах, короткій жилетці та стильному капелюшку.

Чоловік Осадчої - Юрій Горбунов - не зміг би бути присутній на її святі. У неділю шоумен разом з Іванною Онуфрійчук проводив другий ефір "Танців з зірками". Проте без привітань від коханого не обійшлося. Так, в Instagram Горбунов привітав дружину ніжними словами і прикріпив архівні фото:

"Моя дорога Катрусю! Таких, як ти, на світі не буває! Нехай кожен твій день у житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Дякую тобі за любов, за синів, за ніжність і довіру! Люблю тебе безмежно", – зізнався він.

Сама Осадча написала в Instagram, що рік тому не уявляла, що 38-й день народження зустрічатиме у статусі багатодітної мами.

"Мої 37 були насиченими подіями і сюрпризами, чого тільки варта вагітність. Я дуже добре пам'ятаю свою маму у 38, ми полетіли разом у Париж, я – на довгі два роки, а мама на два тижні – подивитися, як я влаштувалася. Мама нас годувала вечерями і гуляла Парижем, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалася, що в мене така сучасна мама", – зазначила ведуча.

Вона додала, що сподівається на те, що її старший син Ілля теж пишається, що Осадча сучасна.

"По відчуттях мені все ще 25. Просто тепер я ще й мама трьох синів", – заявила вона.

Нагадаємо, напередодні дня народження Осадча і Горбунов показали, як проводять час із своїми синами.

Довідка УНІАН. Катерина Осадча народилася 1983 року в Києві. Замолоду будувала кар'єру моделі. Зараз веде програму "Світське життя", а також є ведучою проєктів "Голос країни" і "Голос країни. Діти" на "1+1".

Ведуча заміжня за колегою Юрієм Горбуновим. У пари є два сини Іван 2017 року народження та Данило, який з'явився на світ 19 серпня цього року. Для Осадчої новонароджений став третьою дитиною – у стосунках із бізнесменом Олегом Поліщуком ведуча 2002 року народила первістка Іллю. Цьогоріч він закінчив школу і вступив до Мерілендського університету у США.

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Автор: Вікторія Гордієнко