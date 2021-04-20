Наряд вельми вдало підкреслив фігуру телезнаменитості.

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала фото з півфіналу "Голосу країни-11".

Читайте також"Світська" ведуча Осадча показалася без макіяжуЗнімки з'явилися на Instagram-сторінці знаменитості. Катя постала в яскравому жовтій міді-сукні, що підкреслює її тонку талію і бюст.

Доповнила образ Осадча безліччю аксесуарів зі смарагдовими каменями - сережками, ланцюжком на шиї та масивними перснями. Завершила аутфіт ведуча блискучими босоніжками на підборах.

Довге волосся знаменитість уклала в недбалі локони, а на обличчя нанесла макіяж з блискітками на очах.

"Голос країни-11": хто пройшов у фінал

З команди Олега Винника за перемогу в шоу боротиметься Сергій Нейчев. Тіна Кароль йде у фінал проекту з Юлією Тимочко. Дмитро Монатік веде в суперфінал блогера Тьому Паучека, а Надя Дорофєєва - Сергія Лазановського.

Зауважимо, повний випуск "Голосу країни" можна переглянути щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко