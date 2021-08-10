Вперше Пугачова і Галкін натякнули на свої стосунки в кліпі "Будь чи не будь".

Кліпмейкер російської співачки Алли Пугачової Ірина Миронова розповіла, що вперше Примадонна заявила про свої стосунки з шоуменом Максимом Галкіним у кліпі "Будь чи не будь".

Про це повідомляє lenta.ru.

"Я запитала у Алли Борисівни: "Яке завдання у цього проекту, що ви хочете, щоб було? Щоб усі повірили? Щоб що?" Вона каже: "Це повинен бути рівноправний союз, нічого не припускати, абсолютно рівноправний"", - згадала Миронова.

Варто відзначити, що під час зйомок кліпу Примадонна ще була одружена з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Вони розлучилися в 2005 році, а вже через шість років зірка вийшла заміж за Галкіна. По сьогоднішній день вони живуть разом і виховують двійнят - Лізу і Гаррі.

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Автор: Діана Могилєвич