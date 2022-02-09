Дитина у зоряної пари народилася 2 лютого.

Британський актор Джейсон Стейтем і його кохана, супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі вдруге стали батьками.

У своєму Instagram Розі виклала перше фото новонародженої дочки і повідомила дату її народження. Дівчинка народилася 2 лютого. На знімку дівчинка лежить в ліжечку з піднятими вгору ручками. При цьому обличчя дитини не видно.

Однак батьки розповіли, як назвали доньку. Її звуть Ізабелла-Джеймс Стейтем.

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Про те, що пара чекає поповнення стало відомо в серпні 2021 року.

Нагадаємо, що у пари вже є спільний син Джек, який народився 24 червня 2017 року.

Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон-Уайтлі

Актор і модель почали зустрічатися ще в 2010 році. Після шести років відносин, на початку 2016 року, пара заручилася, а в серпні 2018 року оголосила про майбутнє весілля, яке було заплановане на грудень 2018 року. Однак закохані відклали весілля на невизначений час.

Стейтем і Хантінгтон-Уайтлі всіляко уникають будь-яких скандалів, за що заробили репутацію однієї з найбільш стриманих пар Голлівуду.