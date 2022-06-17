Український кінорежисер, кліпмейкер і продюсер зізнався, що у нього всередині вирують емоції, але через стрес він не може їх проявляти.

Відомий кліпмейкер і продюсер Макса Барських Алан Бадоєв розповів про своє життя під час повномасштабної війни. Він зазначив, що намагається не читати новини. Дізнається про те, що відбувається з щоденних відеозвернень президента України Володимира Зеленського.

У своєму інтерв'ю Маші Єфросиніній Бадоєв підкреслив, що в емоційному плані за останні майже 4 місяці змінився, став більш закритим і черствим.

"Я раніше був людиною, яка могла поплакати - пустити скупу або не скупу сльозу. Мене це очищало. За три місяці зараз у мене не було жодної сльози. Вони десь там навертаються, але нічого не відбувається. Тому які б події не відбувалися, я не плачу. Мабуть, організм трохи скам'янів, закрився і тримає мене в корсеті, тому що всередині мене дуже зворушлива людина, яка б не вижила", - поділився Бадоєв.

Режисер вважає, що повернеться у свій звичний емоційний стан після перемоги України. І вже навіть знає, що зробить першим ділом.

"Коли ми переможемо, я поплачу. Я вийду на вулицю і пореву нормально. Я емоції не приховую", - сказав Алан Бадоєв.

Нагадаємо, телеканал 1+1 спільно з відомим режисером Аланом Бадоєвим презентував ролик про проект "Довга доба".

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