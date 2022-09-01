За словами шоумена, раніше він не помічав у Марченко проросійського настрою.

Український шоумен Ігор Кондратюк розповів, що ведуча Оксана Марченко виступала за українську мову на телебаченні, хоч і в повсякденному житті спілкувалася російською.

Про це він сказав на YouTube-каналі SportArena.

"У нас з нею було кілька епізодів, коли вона говорила не переходити на російську мову в "Х-факторі", навіть якщо приїхали люди не з України... Реально ми з нею про це говорили. Вона запитувала: "Навіщо ти переходиш?" Я відповідав: "Так людина приїхала з-за Уралу, вона же ні бельмеса". А вона говорила: "Це її проблеми, нехай вчить", - висловився Кондратюк про Марченко, дружину проросійського політика Медведчука.

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Він додав, що не помічав проросійського настрою і у батька Марченко, який приходив на ефіри "Х-фактора" у вишиванках.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів про серйозну сварку з Марченко.

"З Марченко ми посварилися навесні 2014 року і перестали пити чай перед зйомками – у нас була така традиція: я приходив до неї в гримерку перед ефіром. Я написав пост у Facebook про Донбас, вона сказала, що не згодна зі мною. Моя слабкість полягала в тому, що я не пішов і не розірвав контракт з телеканалом СТБ", - сказав шоумен.

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