Продюсер Костянтин Меладзе виступив у Берліні разом зі своїм братом Валерієм та новою підопічною, яка родом з України.

Нещодавно в Берліні відбувся концерт співака грузинського походження Валерія Меладзе, де також на сцені зʼявився брат виконавця Костянтин та його нова подруга Софія Тарасова, що родом з України. Очевидно, що після розлучення продюсера з українською співачкою Вірою Брежнєвою він довго не сумував та оперативно знайшов нове захоплення.

Відео з концерту зʼявилися в соцмережі артистки Софії Тарасової, яка зрадила Україну та втекла спочатку до країни-агресорки, а згодом – до Європи. Продюсуванням дівчини зайнявся Костянтин Меладзе, а відповідно чутки про їхні стосунки не забарилися.

На кадрах видно, що Костянтин Меладзе на німецькій сцені перебуває разом з братом, який зберігає мовчанку про війну в Україні, як і багато його колег. А поруч – нова молода зірочка з Києва. Жодних інтимних сигналів чи закоханих поглядів між ними не помічено.

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Скоріш за все, Тарасова підспівувала Валерію Меладзе, а власні пісні не виконувала.

Плітки про розлучення Брежнєвої та Меладзе

Вперше співачка натякнула на розлучення з чоловіком ще у 2020 році. Проте згодом Брежнєва та Меладзе поставали перед публікою разом.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Брежнєва і Меладзе на межі розлучення через різні політичні вподобання. У серпні 2022 року повідомлялося, що зірки нібито вже офіційно "побили горшки".

Згодом російський продюсер Леонід Дзюник сказав, що Брежнєва наполягала на тому, щоб Меладзе публічно виступив проти війни в Україні, а той відмовився це робити.

Додамо, що нещодавно Брежнєва вперше заговорила про розлучення.

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