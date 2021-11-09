Ксенія Мішина кілька місяців працювала з психотерапевтом.

Відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і перша "холостячка" країни Ксенія Мішина поділилася жахливою історією зі свого життя - вона страждала від панічних атак і навіть колись потрапила в психлікарню.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожШанувальників серіалу "Кріпосна" заінтригували несподіваною новиною (фото)"Отже, один з моїх страхів, що найбільше холодять душу, збувався на моїх очах - я опинилася в психлікарні. Дещо полегшувало ситуацію те, що я потрапила туди з власної волі, в пошуках хоч якоїсь відповіді",- зазначила Мішина.

Там їй поставили діагноз "невроз" і відправили до психотерапевта.

"Так почалася моя нова глава, і саме з цього моменту в ній з'явився перший промінчик", — продовжила Ксенія.

Актриса зазначила, що у неї був "набір бабусі" - тонометр, корвалол і каптопрес. Завдяки роботі з психотерапевтом вона цього позбулася.

"Тоді я нарешті зізналася собі, що я хочу і навіть зобов'язана стати актрисою. І з того моменту почалася нова глава...", - підсумувала зірка.

Раніше Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про домашнє насильство. За словами знаменитості, її бив коханий чоловік, батько її сина.

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Автор: Ольга Робейко