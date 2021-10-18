Співачка вразила глядачів "Танців з зірками" відвертим вбранням.

Відома українська співачка Настя Каменських взяла участь у шоу "Танці з зірками". Артистка приміряла на себе роль судді, а також виступила на паркеті зі своєю піснею. Для шоу Каменських обрала чорну латексну сукню, чим приємно вразила фанатів.

Співачка похизувалася образом на своїй сторінці в Instagram.

Каменських подражнила фанів фігурою в обтислій сукні, вона сміливо позувала на камеру та не приховувала, що їй самій подобається сміливий образ. Поціновувачі таланту та зовнішності співачки активно обговорюють латексне вбрання зірки.

"Латекс ледь не луснув", "Гаряча штучка", "Занадто відверто", "Один рух і усе декольте вивалиться", - користувачі розділилися у думках. Одні прийшли у захват від фігури Каменських, проте інші зазначили, що зірці треба обирати не настільки відверті сукні.

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Автор: Віолетта Орлова