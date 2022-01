Колектив візьме участь у пісенному конкурсі в оновленому складі.

Легендарна фінська група The Rasmus презентувала нову пісню Jezebel. Колектив планує з нею брати участь у відборі на Євробачення-2022.

Про це пише wiwibloggs.

The Rasmus 26 лютого братиме участь у національному відборі у Фінляндії на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". Конкурсну пісню Jezebel написали у співавторстві з відомим американським сонграйтером Дезмондом Чайлдом.

Крім того, у складі колективу відбулися серйозні зміни. З групи пішов співзасновників групи та гітарист Паулі Рантасалмі. Його замінила талановита гітаристка та вокалістка Емілія "Емппу" Сухонен.

Варто відзначити, що Дезмонд Чайлд відомий як автор хітів "I Was Made For Lovin' You" групи Kiss, "Poison" Еліса Купера, "Livin' on a Prayer" від Bon Jovi, "Livin' La Vida Loca" Рікі Мартіна та багатьох інших.

Група The Rasmus – що відомо

Найпопулярніша фінська рок-гурт The Rasmus з'явився в 1994 році. На той момент учасники ще вчилися в школі й тільки могли мріяти про славу. Засновники колективу - Лаурі Юленен, Ееро Хейнонен, Паулі Рантасалмі та Ярно Лахті.

Свій перший концерт фінські рокери зіграли на шкільній вечірці, але вже через рік вони випустили дебютний міні-альбом 1st, який за кілька тижнів розійшовся тиражем в 1 тисячу примірників. Хоча в цей альбом увійшли лише чотири пісні - Funky Jam, Myself, Frog та Rakkauslaulu.

У 1996 році група випустила дебютний студійний альбом Peep, який в підсумку став "золотим", а в 1997 році вони стали отримали нагороду EMMA як найкращий дебютант року.

У 1996 році група випустила дебютний студійний альбом Peep, який в підсумку став "золотим", а в 1997 році вони стали отримали нагороду EMMA як найкращий дебютант року.

Вже наступного року вони випустили третій альбом Hell of a Tester, який також став "золотим" у Фінляндії.

У 2001 році The Rasmus випустили вже четвертий альбом Into, що став першим для Європи. Він надалі став дворазово платиновими. У цьому ж році вони випустили свою першу збірку Hell of a Collection з 18 пісень.

У 2003 році група випустила альбом Dead Letters. Він розійшовся тиражем в 1,5 мільйона примірників та отримав вісім золотих і шість платинових нагород. При цьому провідний сингл In the Shadows заробив шість золотих та два платинових сертифікати.

У 2005 році колектив випустили шостий студійний альбом Hide from the Sun. The Rasmus гастролювали весь 2007 рік. Сьомий альбом Black Roses з'явився у 2008 році після виходу через тиждень став золотим.

У 2009 році група випустила другу збірку Best of 2001-2009, а 2011 з'явився восьмий альбом, а у 2017 – дев'ятий.

Як раніше повідомляв УНІАН, суспільний мовник України оголосив дату прямої трансляції фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022. Фінал відбудеться 12 лютого.

10 січня прийом заявок на участь у Нацвідборі завершився. Суспільний мовник отримав 284 заявки й вже наступного тижня оприлюднить лонг-лист учасників. До 24 січня буде оприлюднено перелік фіналістів.

