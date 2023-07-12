Зовсім недавно співачка потрапила в лікарню і ледь не померла.

Відома співачка Мадонна, яка намагається оговтатися на тлі важкої хвороби, склала заповіт. Зірка ледь не померла, вона не могла самостійно дихати. А нині вона вирішила, що не усі її гроші залишаться дітям, яких у неї шестеро.

Співачка хоче, щоб її спадкоємці не влаштовували скандали, намагаючись поділити все, що залишиться після її смерті. А тому вона порівну розділила між рідними і прийомними дітьми права на свої пісні. Як повідомляє The Sun, це дозволить спадкоємцям отримувати прибуток, вони не зможуть думати, що когось із них обділили.

Однак Мадонна планує залишити дітям не усі свої заощадження. Частину коштів співачка хоче віддати своєму менеджеру Гаю Осірі. Співачка вважає, що він теж заслуговує на спадок, адже був із нею у найскладніших ситуаціях.

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Крім цього, Мадонна прописала заборону на створення голограм з її зображеннями. Співачка категорично проти того, щоб після смерті на сцені "співала" її "жвава" версія.

"Все своє життя вона керувала і підтримувала культурну значимість. І немає жодних шансів, що вона дозволить заплямувати усю свою важку роботу", - зазначило джерело.

Що сталося з Мадонною

Наприкінці червня стало відомо, що 64-річну Мадонну знайшли без свідомості. Її терміново госпіталізували. Незабаром менеджер повідомив, що у співачки серйозна бактеріальна інфекція. Вона не могла дихати самостійно, а тому її підключали до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Незабаром з'явилася інформація про те, що Мадонну виписали додому, проте вона все ще продовжує боротися з серйозною хворобою. Її було прикуто до ліжка, зірка страждала від нападів неконтрольованої блювоти.

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