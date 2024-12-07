Марка Візерса не стало через хворобу, з якою він боровся довгий час.

Відомий американський актор Марк Візерс, який зіграв у знаменитих серіалах "Дивні дива" та "Династія", помер. Життя кінозірки обірвалося через невиліковну хворобу, з якою він боровся довгий час.

Трагічну звістку повідомили донька артистка Джессі, пише видання Daily Mail. На момент смерті знаменитості було 77 років. Серце батька, за словами жінки, перестало битися ще 22 листопада. Однак повідомити страшну новину вона зважилася лише зараз. Виявилося, що Марк тривалий час страждав на рак підшлункової залози.

"Він протистояв своїй хворобі з тією ж силою та гідністю, з якими підходив до своєї творчості. Він залишив у спадок багато тепла, гумору та відданості, а також мав неперевершену здатність робити кожну роль незабутньою. Колеги, друзі та шанувальники з теплотою згадуватимуть талант і відданість Марка індустрії", – поділилася Джессі.

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Вперше на екранах Візерс з'явився у 1970-х роках. Його кар'єра розпочалася з маловідомих картин, які не принесли йому визнання та славу. Проте вже у 1981 році стався справжній прорив в його кар'єрі. Тоді актор зіграв роль Теда Дінарда в мильній опері "Династія".

Участь в картині зробила його популярним, після чого його запрошували у інші проєкти, зокрема, "Дурні з Хаззарда", "Ремінгтон Стіл", "Подружжя Гард" тощо. Там він переважно перевтілювався у другорядних персонажів. Вже у 1987 році Марк з'явився у телевізійній драмі "Дні нашого життя", після якої взяв паузу в кар'єрі.

У 2001 році, коли артист знову почав брати участь у зйомках, йому запропонували доєднатися до створення стрічок "Фрейзер" та "Криміналісти: мислити як злочинець". Останнім та найбільш відомим серіалом Візерса став "Дивні дива". В ньому він зіграв роль Гаррі.

Нагадаємо, раніше померла актриса фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична. На момент смерті їй було 84 роки.

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