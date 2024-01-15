Співачка виклала відео в мережу.

18-річна донька відомої співачки Олі Полякової - Маша - сіла за кермо. Відповідне відео виклала її зіркова матуся у себе в інстаграмі.

На відео помітно, що дівчина нервує, проте рішуче їде вперед на позашляховику марки Мерседес по засніженій дорозі. Поряд сиділа Полякова та фільмувала перший досвід водіння доньки. Маша намагалась не відволікатися на камеру.

"Маша, ти що? Дивіться, Маша мене везе. Як оцінюєте водія? Клас!" - прокоментувала співачка.

Відео дня

Як давно дівчина отримала водійське посвідчення та куди вони їхали разом зі співачкою - невідомо. Маша лише в кінці відео запитала, куди саме їй далі рухатися.

Нагадаємо, нещодавно донька Полякової Маша лежала у лікарні. Там їй зробили операцію. Дівчина показала декілька фото з операційної, а потім повідомила, що з нею все гаразд. Причину хірургічного втручання дівчина не називала. Потім Оля Полякова викладала відео, як провідує свою доньку у лікарні та дивиться з нею фільми.

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