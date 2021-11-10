Інцидент стався перед зйомками "Ліги сміху".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла в інста-сторіз, що натрапила в інтернеті на статтю про те, що якість шкіри на шиї жінок повсюдно погіршується. А все через те, що дами тримають телефон перед очима, а потрібно над головою.

Так, Єфросиніна вирішила перевірити цей лайфхак, але впустила телефон собі на обличчя. В результаті у неї великий синець на щоці і відтік горбинки носа.

"Сьогодні, як, c*ка, на замовлення. Прям до зйомок фіналу "Ліги сміху" до мене прилетів синець і відтік горбинки носа", - написала Маша.

Благо, візажисти змогли приховати травму обличчя завдяки професійному макіяжу. І навіть цей неприємний інцидент не завадив Єфросиніній блищати.

Раніше УНІАН повідомляв, що Маша Єфросиніна в ретро-купальнику похвалилася відпочинком на Мальдівах. Слідом за нею на острови покотила і Оля Полякова разом зі своїм чоловіком і дітьми.

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Автор: Діана Могилєвич