В український прокат стрічка вийде у 2026 році.

Вийшов український трейлер спортивної трагікомедії Marty Supreme, яка в нашому прокаті отримає назву "Марті Супрім. Геній комбінацій".

В центрі сюжету – юнак Марті Маузер, у якого є безкомпромісна мрія: перетворити пінг-понг на спорт національного масштабу. Ніхто не сприймає його серйозно, але він має амбіції та готовий довести, що спроможний на великі досягнення.

Події натхнені реальними подіями в США у 1950-х роках, розповідаючи історію становлення зірки настільного тенісу Марті Райзмана.

Відео дня

Головну роль у фільмі виконав двічі номінант на "Оскар" Тімоті Шаламе ("Дюна", "Вонка", "Назви мене своїм ім'ям", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець").

Також у стрічці зіграли Гвінет Пелтроу ("Закоханий Шекспір", "Талановитий містер Ріплі", "Залізна людина", серіал "Політик") та репер Tyler, The Creator (справжнє ім'я Тайлер Ґреґорі Оконма), для якого це перша серйозна роль на великих екранах.

Режисером фільму виступив американець Джош Сафді, найбільш відомий за фільмами, над якими він працював зі своїм старшим братом Беном Сафді – "Неграновані коштовності" та "Гарні часи". Для нього це перший сольний проєкт за 15 років.

Як повідомили у пресслужбі кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде у 2026 році, однак точна дата стане відома пізніше. Ймовірно, це буде початок року, оскільки в США вихід "Марті Супрім" в прокат запланований на 25 грудня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: