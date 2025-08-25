Раніше він не висловлювався щодо війни Росії проти України.

Американський кіноактор, режисер і сценарист Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно.

У російському "Москіно" вже назвали це головною подією дня. Згідно з повідомленням, американець підключився до зустрічі онлайн. Він обговорює "кіно, життя і роль інтуїції у своїй справі" із російським режисером Федором Бондарчуком.

В українському Міністерстві закордонних справ вже відреагували на участь Вуді Аллена в російському заході. Там назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких вбили чи поранили російські воєнні злочинці:

Відео дня

"Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди".

Московський тиждень кіно

Нагадаємо, росіяни анонсували, що на їхньому заході з'явиться не лише Вуді Аллен, а й сербський режисер Емір Кустуриця. Останній відомий своїми антиукраїнськими зявами та любов'ю до кремлівського правителя Путіна.

Крім того, у Москву погодився приїхати американський актор Марк Дакаскос ("Убивця, що плаче", "Драйв", "Джон Уік 3"). Під час візиту він заявив, що любить російську столицю.

Вас також можуть зацікавити новини: