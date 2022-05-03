За словами Данилка, Міхалков збожеволів.

Український артист Андрій Данилко висловився про путініста Микиту Міхалкова, який раніше підтримав війну в Україні.

Данилко зазначив, що російський актор Міхалков вже давно збожеволів. Те, що він говорить - це навіть не жарти, а його реальна думка. Крім того, артист зазначив, що Міхалков поводиться вкрай неадекватно.

"Він збожеволів. Він просто збожеволів і вже давно. Є таке поняття, як вікові зміни. Ось щось там. Ви навіть на цей погляд його подивіться, момент його жартів, які він повторює кожен раз, ця інтонація", - сказав Данилко в інтерв'ю Politeka Online.

На думку Данилка, Міхалков через свої вікові зміни також почав втрачати свій професіоналізм.

"Міхалков - божевільний. І мені здається, я вже десь говорив про це. Ви знаєте, ось він - мерзота. Ось мерзота, правда. І він, найцікавіше, що він знає, що він мерзота. Це жахливо, коли Бог забирає талант у людини, у якого він був", – додав Данилко.

Зазначимо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила Микиті Міхалкову в'їзд до України протягом п'яти років. В'їзд Міхалкову обмежений як діяча культури, який створює загрозу національній безпеці України.

У березні 2022 року Латвія заборонила Міхалкову в'їзд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко обурився путіністом Тарзаном.

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