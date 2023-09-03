Артист визнав, що він важко сприймає критику.

Лідер групи "Корупція" Міша Крупін вперше розповів про причини розставання зі співачкою Дашею Астаф'євою. У минулому вони крутили роман, проте побудувати стосунки у них не вийшло.

За словами Крупіна, у цьому винен він. Артист не приховує, що у нього непростий характер. Окрім цього, у їхніх стосунках були деякі складнощі.

"У мене просто складний характер. Справа не у ній, справа у мені... Були претензії один до одного", - пояснив Крупін у новому випуску шоу "Неймовірна правда про зірок".

Сама ж Астаф'єва нещодавно зазначала, що нині вона підтримує з артистом дружні стосунки. За словами Крупіна, без роману їм стало зручніше спілкуватися. Він пояснив, що гостро реагує на претензії від жінок, бо не вважає себе поганим. Тому у стосунках йому важко.

"Якщо до мене якась претензія, я починаю: "У чому питання, яка претензія, якщо я такий білий, класний, пухнастий", - зізнався артист.

Особисте життя Даші Астаф'євої - що відомо

Нині співачка перебуває у стосунках з чоловіком, ім'я якого вона ретельно приховує. Астаф'єва не хоче публічно розповідати про коханого, але зазначає, що дуже щаслива у стосунках із ним.

За словами співачки, рідні її коханого були проти неї. Як виявилося, у них були нарікання до професії Астаф'євої.

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