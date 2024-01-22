Блогерка не розраховує на гроші від екс-чоловіка.

Блогерка та ведуча Аліна Шаманська, яка минулого року оголосила про розірвання стосунків з чоловіком Русланом Ханумаком, нещодавно розповіла в Instagram, чи допомогає їй колишній коханий у фінансових питаннях. У пари є спільний 6-річний син Артур.

"Заробляю на життя своїм блогом. Ні, жити та забезпечувати сина тато дитини мені не допомагає. Аліменти – ні, ми ще офіційно не розлучені (в процесі)", - написала Аліна.

Згодом одна з підписниць написала блогерці інформацію, що аліменти можна отримувати, коли пара офіційно не розлучена. Проте Шаманська не хоче витрачати на це час.

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"Насильно вимагати у мене бажання немає. Вважаю, що такі речі мають бути або добровільними, або я сама впораюсь", - відповіла жінка.

Нагадаємо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак прожили разом 6 років. У 2023 році вони подали заяву на розлучення. За чутками, останьою краплею для Аліни стало те, що чоловік нібито проводив час з іншою жінкою та навіть публічно ображав її. Руслан же заявив, що нічого не було і вдячний колишній за сімейні роки.

Зараз Шаманська запустила свій YouTube-проект "Розлючена", де обговорює з зірками сімейне життя і розлучення. Аліна живе на дві країни: Америку та Україну.

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