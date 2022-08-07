Від російських обстрілів постраждали будинки в Маріуполі та Бучі.

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська розповіла про те, що російські окупанти зруйнували два її будинки. Йдеться про особняк у Бучі та будинок у Маріуполі. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю програмі "Все буде добре".

Зірка уточнила, що в будинку її дядька в Маріуполі Донецької області вона фактично виросла.

"Це жахлива історія для мене. Тому що після того, як не стало мого батька і моєї мами, будинок мого дядька в Маріуполі був єдиним будинком, де я могла залишатися дитиною. Мої троянди, які я дуже любила, моє маленьке море, сад. У цих трояндах його і поховали", - сказала Наталя.

Співачка розповіла, що в її особняку під Київ "погосподарювали" рашисти і не тільки все зруйнували, але і багато що вкрали.

"Проводку всю, просто витягли ... Навіщо їм, я не знаю... Все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили", - додала зірка.

Крім того, що серйозно постраждало її житло, Могилевська і сама могла померти.

"Це було неподалік від Білої Церкви. Ми зупинилися там, переклали якісь речі з машини в машину і поїхали. Через 3-5 хвилин туди прилетіло", - поділилася спогадами Наталя.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла про обставини, які завадили їй виїхати з Києва відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

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