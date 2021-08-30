19-річний співак та його обраниця вимушені жити у Тернопільській області, а не в столичній квартирі, яку йому подарували за перемогу у шоу.

19-річний переможець 10-го сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванна вперше стануть батьками. Дівчина співака розкрила подробиці та розповіла, що вони дуже чекають дитину, проте вагітність дається їй не зовсім просто.

Про те, як Іванна зважилася на вагітність та чому вона не може переїхати до квартири Сасанчина у Києві, наречена співака розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами Іванни, вона не сподівалася, що зможе завагітніти так скоро. Лікар попереджав наречену Сасанчина про те, що через нерегулярний цикл та гормональні збої їй буде важко завести дитину. Проте Іванна швидко завагітніла, а співак був цьому дуже радий.

Багатьох шанувальників турбувало квартирне питання Сасанчина та його обраниці. Річ у тому, що за перемогу у "Голосі країни" він отримав житло у Києві, проте пара чомусь вирішила переїхати до Тернопільської області. Виявилося, що через вагітність Іванні не можна ходити та їздити, тому вона буде народжувати на малій батьківщині.

Окрім того, Сасанчин таки не продавав свою квартиру. Наразі там іде ремонт, виникли складнощі. Тому співак та його наречена залишилися у Чорткові.

Читайте такожДружина Дмитра Гордона в купальнику блиснула розкішними грудьмиІванна вже знає стать дитини, проти поки вона тримає це у секреті від фанатів. Наречена Сасанчина може народити з 14 грудня по 6 січня, співак планує бути на пологах та з нетерпінням чекає на цю щасливу подію.

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Автор: Поліна Кузенко