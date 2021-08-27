Роман Сасанчин отримав за перемогу на шоу квартиру в Києві, але тепер чомусь шукає житло в Тернопільській області.

19-річний Роман Сасанчин, який переміг у 10-му сезоні "Голосу країни", вперше стане батьком. Його обраниця - 23-річна Іванна, зовсім недавно співак зробив їй пропозицію. Примітно, що на тлі вагітності своєї коханої Сасанчин готується до переїзду і шукає квартиру в Тернопільській області. А що сталося з його житлом у Києві - залишається загадкою.

Про вагітність наречена Романа Сасанчина оголосила на своїй сторінці в Instagram. Іванна зробила це без слів - вона показала" вагітні " фото з помітно кругленьким животиком.

До знімків з животиком, на якому щаслива Іванна позує поруч з переможцем "Голосу країни", вона публікувала оголошення про пошук житла. На ньому вона відзначила акаунт свого нареченого-співака. Пара хоче орендувати квартиру в Чорткові, на Тернопільщині, звідки вони родом.

Однак чому майбутні батьки не хочуть залишитися в Києві, де у Сасанчина є квартира, яку йому подарували за перемогу в шоу, залишається загадкою. Фанати припускають, що Сасанчин вирішив продати столичну квартиру і переїхати назад на Тернопільщину через вагітність своєї нареченої.

Читайте такожУ Тома Круза викрали дорозі авто з багажем на тисячі доларівЗовсім недавно вони оголосили про заручини та заперечували "цікаве" становище Іванни. Тепер же обраниця підопічного Тіни Кароль, під керівництвом якої він переміг у "Голосу країни", показує кругленький животик і готується до переїзду.

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Автор: Поліна Кузенко