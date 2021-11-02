Шоумен не приховує, що іноді він навмисно провокує фанатів своїми висловлюваннями.

Український шоумен і телеведучий Олексій Дурнєв дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, в якому розвінчав міфи про гучні скандали зі Світланою Лободою і Машею Єфросиніною. Так, одного разу він пожартував про "неголені" ноги співачки, а ведучу назвав "суперзіркою з минулого".

За словами Дурнєва, він навіть не знайомий з Лободою, а його жарт про її "неголені" ноги був лише способом епатувати людей. У 2012 році шоумен написав у соціальних мережах:

"Одного разу я чув історію, як Лобода прийшла на фотосесію з запущеними неголеними ногами. Сьогодні побачив промо, де вона знімається з незабарвленими коріннями волосся. Світлана - ви мій кумир! Сильна, смілива, вільна від забобонів! Світлана Лобода - єдина жінка, якій не соромно пахнути рибою".

Після цього, за словами Дурнєва, йому писали люди з команди Лободи й запитували, навіщо він опублікував такий пост. Сам шоумен стверджує, що він "шукав точки напруги" і просто привертав увагу публіки.

Ще один гучний скандал розгорівся навколо Дурнєва і ведучої Маші Єфросиніної. Шоумен називав її "суперзіркою з минулого", що дуже образило артистку.

Дурнєв розвінчав міф і про цей скандал. За словами шоумена, він не намагався образити або зачепити Єфросиніну. Його фраза про "забуту суперзірку" була вирвана з контексту, а сам він всього лише хотів пояснити артистці ситуацію із запрошенням на інтерв'ю.

Так, Єфросиніна зізналася журналістці Раміні Есхакзай в тому, що вона кликала Дурнєва на інтерв'ю, але той не пішов і вона сприйняла це як особисту образу. Сама ж Раміна зуміла запросити шоумена на свій проект, тому що домагалася уваги артиста близько року.

За словами Дурнєва, Єфросиніна в той момент висловила обурення через те, що не змогла визначитися, ким вона є - забутою суперзіркою, якій нібито всі повинні, або ж інтерв'юером, який повинен з гідністю приймати відмову.

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Автор: Поліна Кузенко