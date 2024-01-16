Співачка під час поїздки до Львова була змушена спускатися в укриття.

Співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе з чоловіком Крісом Сааведрою в США, приїхала в Україну. Насамперед вона з обранцем вирушила до Львова, де вже встигла відвідати виставу "Наталка Полтавка".

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що головну роль у виставі виконала її викладачка з оперного співу. Ньютон була рада бачити її на сцені, на якій вона і сама колись виступала.

Однак похід в театр не був спокійним і вражаючим через повітряну тривогу. Тому Міка з чоловіком були змушені спуститися в укриття.

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Після цього артистка закликала світ ще більше допомагати Україні, тому що через війну на її батьківщині немає безпечного місця. Вона каже, що це божевілля потрібно зупинити.

"Ось така реальність українців вже два роки. Вони не можуть нормально жити, планувати. Ніколи не знаєш, коли твоє звичайне життя зупиниться і скільки часу це займе. В Україні немає безпечного місця! Вся країна в небезпеці", - додала Міка.

Нагадаємо, раніше Міка Ньютон після свого повернення з США прокоментувала нічну атаку росіян.

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