Традиційно в рамках проекту «Танці з зірками» редакція журналу Viva обирає своїх фаворитів сезону. Цього разу ними стали Олег Винник та Олена Шоптенко і Санта Дімопулос та Макс Леонов

Свіжий номер «Viva!», який з’явиться на полицях магазинів вже сьогодні, вийде одразу із двома обкладинки з учасниками «Танців з зірками-4»». Фаворитами видання цього року стали пари Олег Винник та Олена Шоптенко і Санта Дімопулос та Макс Леонов.

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В ексклюзивному інтерв’ю для головного редактора «Viva!» Іванни Слабошпицької зірки відверто розказали про участь у шоу та поділилися подробицями особистого життя.

Співак Олег Винник, який передчасно залишив шоу через хворобу, розказав чого очікував від проеку та як наважився взяти участь у «Танцях з зірками». Артист зізнався, що на перемогу не розраховував, але в той же час розумів усю відповідальність за виступи на паркеті перед глядачами проекту та своїми шанувальниками:

«У мене не було мети перемогти. Я ніколи не гнався за перемогою, просто ставив перед собою нові завдання. Я людина, яка не сидить на місці, розвивається. Під час нашої першої зустрічі поспілкувалися з Оленою Шоптенко, трохи потренувалися, вона дала зрозуміти, що я зможу проявити себе в проекті. Звичайно, від ефіру до ефіру амбіції зростають. Але на шляху можуть траплятися непередбачені речі, наприклад коронавірус”.

Артист зазначив, що участь у шоу виявилася для нього справжнім випробуванням, адже бальними танцями він ніколи не займався. Олег Винник розкрив секрет, який танець їм з Оленою так і не вдалося станцювати на паркеті в рамках проекту: «Ми повинні були танцювати квікстеп - яскраву гумористичну постановку сцени сватання Голохвастова та Проні Прокопівни за мотивами п'єси «За двома зайцями». Тут як раз була можливість показати не тільки танець, а й акторську майстерність».

Справжнім відкриттям четвертого оновленого проекту «Танці з зірками» стала Санта Дімопулос, яка щотижня працює на межі можливостей, аби показати гідний результат на паркеті. Любляча дружина та мама двох дітей розказала «Viva!» про свою участь у шоу та шалену підтримку від чоловіка:

«Чоловік знає, що для мене важливо постійно розвиватися. Він навіть допоміг мені зважитися на участь! У мене були сумніви: після народження дочки я хотіла більшу частину часу присвячувати родині, хоча б перші пару років, і шоу не вписувалося в ці плани. Але він переконав не втрачати такий шанс».

Окрім чоловіка, Санту активно підтримують ще й підписники у соцмережі, які час від часу звертаються до зірки за порадами, як доглядати за собою та повернутися до ідеальної форми після пологів. Як неодноразово зазначала Санта, аби взяти участь у шоу, їй довелося працювати над своїм тілом вдвічі більше, бо на момент першого прямого ефіру, не минуло й року після народження донечки Софії.

Нагадаємо, вже цієї неділі, 8 листопада, на глядачів телеканалу «1+1» чекає одинадцятий прямий ефір «Танців з зірками», під час якого стануть відомі імена чвертьфіналістів сезону. За результатами минулого ефіру шоу покинула пара Ольги Фреймут та Іллі Падзини.

Дивіться «Танці з зірками-4» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

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Автор: УНІАН