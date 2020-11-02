У Немченка була важка форма діабету.

Український актор Олександр Немченко помер. Відомо, що у нього була важка форма діабету.

Про це повідомляється на сторінці Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. Миколи Садовського в Facebook.

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Коли стало відомо про те, що Немченку стає гірше і йому потрібні гроші на лікуванні, то жителі Вінниці та інших міст України збирали йому гроші.

"Вчора весь день плакала природа, тихо і сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця... Листопад 1953-го подарував Саші життя в рідному місті Рівне (де, за заповітом, і буде похований прах). Він прожив гідне життя, насичене не тільки творчістю, а й щирою любов'ю до всього, чим займався, до всіх, хто його оточував", - йдеться на сторінці театру.

Немченко був заслуженим артистом України, актором театру і кіно. Також він створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і рідним, всім, хто знав, любив і поважав. Вічна пам'ять і Царство Небесне тобі, Олександре Дмитровичу, гідному синові своїх батьків і нашої Матері-України..."- йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН